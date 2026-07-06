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El radar meteorológico instalado en Las Lajitas ya proporciona datos al sistema nacional

El mismo está interconectado con el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos y contribuye a la mejor detección y seguimiento de eventos severos en tiempo real.

Salta Hoy

06 / 07 / 2026

 

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En Las Lajitas se completó la instalación de un radar meteorológico y comenzó a proporcionar datos al sistema nacional, información que contribuye a la mejor detección y seguimiento de eventos severos en tiempo real.

Ese radar fue gestionado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia en el marco del Consejo Hídrico Federal (COHIFE). El titular del área, Mauricio Romero, informó que el mismo no solo proporcionará información útil para los organismos que trabajan con la emergencia sino también para el sector productivo por su área de cobertura.  

“Esto representa un avance concreto en el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico en el territorio provincial y nacional, contribuyendo a una mejor capacidad de alerta temprana ante eventos climáticos extremos y a la gestión integral de los recursos hídricos”, sumó el funcionario, quien indicó que el radar quedó operativo tras su montaje y etapa de prueba y calibración.  

Los ensayos se llevaron a cabo con la participación de la Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal, la Subsecretaría de Recursos Hídricos provincial y la empresa contratista INVAP S.A.U., en un trabajo articulado entre organismos nacionales, provinciales y el sector tecnológico nacional.

Con esa aparatología, el Servicio Meteorológico Nacional busca mejorar la detección y seguimiento de eventos meteorológicos severos en tiempo real, vigilando y monitoreando fenómenos hidrometeorológicos significativos. La instalada en Las Lajitas está interconectada con el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SINARAME).

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