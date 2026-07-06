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Boca en Salta: continúa la venta de entradas para el partido del miércoles

Hasta el día del partido, en el que los "Xeneizes" enfrentarán al club Athletico Paranaense de Brasil, los hinchas podrán comprar los tickets on line o presencial en el estadio Martearena.

Salta Hoy

06 / 07 / 2026

 

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El estadio Martearena será escenario este miércoles 8 de julio del Desafío de Invierno Betwarrior que disputarán Boca Juniors y Club Athletico Paranaense de Brasil. Las entradas continúan a la venta on line y de manera presencial, de acuerdo a la información brindada por la Agencia Provincial Salta Deportes.

La venta de entradas online a través de la plataforma http://www.entradauno.com continuará sin interrupciones hasta el horario de inicio del encuentro, previsto para las 21, y se podrá ingresar al estadio directamente con el QR.

Los fanáticos también podrán comprar los tickets de forma presencial en la boletería norte del estadio Padre Martearena: hoy hasta las 17, mañana de 8 a 12 y el miércoles, el día del partido, de 11 a 21.

En lo que promete ser un marco imponente, por un nuevo partido de Boca en Salta, el "Xeneize" comenzará la segunda mitad del año en lo que será el reestreno del "Vasco" Arruabarrena como director técnico, ante un rival de calibre como el Athletico Paranaense de Brasil. 

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