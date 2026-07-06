Orán: Dos condenados a prisión perpetua por el brutal homicidio de un puestero rural
Los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Héctor Fabián Fayos, condenaron a dos hombres de 30 y 32 años a la pena de prisión perpetua por ser considerados coautores del delito de homicidio doblemente calificado con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Salta Hoy
06 / 07 / 2026
VER GALERÍA
Los hermanos Salvatierra serán alojados en la Cárcel 3 de Orán.
El otro acusado, un hombre de 40 años fue absuelto por aplicación del principio "in dubio pro reo”. Al finalizar la audiencia recuperó su libertad.
El hecho se produjo el 1 de octubre de 2022 cuando fue encontrado el cuerpo de un hombre decapitado, en Pichanal. La víctima fue identificada como Pablo César Almaraz, un hombre de 41 años que se desempeñaba como puestero rural. Su cabeza nunca fue encontrada.