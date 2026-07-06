La FIFA levantó la sanción al goleador de EE.UU. tras una llamada de Trump

La medida de la FIFA para favorecer a los locales fue por una intervención directa de Donald Trump ante Gianni Infantino. El presidente de Estados Unidos, anfitrión de este torneo, llamó al titular de la FIFA, según revelaron The New York Times, El País de España y las agencias AP y AFP.

Balogun marcó su tercer gol del Mundial en ​el partido que Estados Unidos ganó por 2-0 por los dieciseisavos de final, pero recibió ‌una tarjeta roja en la segunda parte por ​pisar ​el tobillo del bosnio Tarik Muharemovic.

El jugador, de 25 años, fue expulsado tras una revisión del VAR, aunque el DT estadounidense, el argentino Mauricio Pochettino, afirmó que no merecía una tarjeta roja.

La sanción dejó dudas y pareció excesiva. Pero nadie imaginaba que la FIFA podría dar marcha atrás en plena disputa de la Copa del Mundo y un día antes del encuentro decisivo.

Poco después de conocerse el comunicado de la FIFA, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio las gracias a la federación por la medida.

¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, lo que generó la repercusión inmediata.

Llamado de Trump

La noticia escaló inmediatamente en los medios estadounidenses y de todo el mundo.

Según publicaron The New York Times, El País de España y las agencias AP y AFP Trump llamó a Infantino el miércoles para pedirle que revisara la sanción al goleador de Estados Unidos porque, según él, era injustificada.

The New York Times citó “a tres personas familiarizadas con la conversación”. Las agencias AP y AFP también citaron a fuentes que pidieron anonimato.

La medida de Infantino se da en el marco de una relación muy cercana con el presidente norteamericano. Durante el sorteo de la Copa del Mundo, celebrado en diciembre pasado en Washington, la FIFA le otorgó a Trump el primer “Premio de la Paz”.

La decisión fue criticada tanto en Estados Unidos como en varios países. Entre los argumentos de la FIFA estuvieron la firma un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda, propiciado por Trump. Y por su “papel fundamental en el establecimiento de un alto el fuego y la promoción de la paz entre Israel y Palestina”.

Los argumentos

“De conformidad con el artículo ⁠27 del Código Disciplinario de la FIFA, la ejecución de la suspensión de partidos queda suspendida ‌durante un período de prueba de un año”, indicó la FIFA en un comunicado.

“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, se revocará la suspensión y se aplicará la sanción, sin perjuicio de cualquier sanción adicional que se imponga por ‌la nueva infracción", señala el comunicado.

El organismo tiene la facultad discrecional de suspender total o parcialmente ⁠la aplicación de una sanción disciplinaria.

Sin embargo, la FIFA no argumentó el por qué del levantamiento de la sanción a la estrella de los locales. Ese mismo criterio podría haberse aplicado a alguno de los ocho expulsados en la fase de grupos.

Cristiano Ronaldo fue bendecido con la misma regla pero fue varios meses antes del inicio de la competencia. El portugués había recibido una roja en las eliminatorias contra Irlanda y le correspondía una suspensión de tres partidos. Se perdió la última fecha de las eliminatorias europeas frente a Armenia y debía cumplir las otras dos en esta Copa del Mundo. La FIFA dejó en suspenso la sanción y el astro pudo jugar desde el primer partido.

El único antecedente similar al de Balogun en un Mundial —ocurrido en el mismo momento en que transcurría la competencia— sucedió en Chile 62, cuando se le retiró la suspensión al brasileño Garrincha, que había sido expulsado en el partido de semifinales contra Chile por pegarle una patada a Eladio Rojas.

Esa expulsión suponía que Garrincha se perdería por sanción la final; sin embargo, y tras “movimientos” políticos del propio gobierno de Brasil, la FIFA consideró la medida y permitió que disputara la final contra Checoslovaquia, partido que le dio el bicampeonato al equipo de Pelé.

Entre tantas injusticias, algunos recuerdan la amarilla a Claudio Caniggia durante la semifinal frente a Italia en el Mundial de 1990 que privó al mejor jugador de aquella selección de Bilardo jugar el partido decisivo ante Alemania, que luego resultó campeón.

