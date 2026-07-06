Scaloni, antes de Argentina-Egipto: “Este Mundial está siendo complicado para todos”

Como es habitual en la previa de cada compromiso del Mundial 2026, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del partido que la Selección Argentina jugará este martes ante Egipto, en Atlanta, por los octavos de final. Esta vez, el entrenador se presentó en solitario, sin la compañía de ningún jugador, y dejó varias definiciones sobre el estado del equipo, el desgaste físico, la posible formación y el análisis del rival.

El foco principal de Scaloni estuvo puesto en la dificultad que están teniendo todas las selecciones para sostener un nivel alto durante el torneo. El DT remarcó que no solo Argentina atraviesa partidos exigentes, sino que también otras potencias sufrieron más de lo esperado.

“Creo que este Mundial está siendo complicado para todos. El otro día Francia, que sigue siendo un rival temible, con Paraguay le costó. España ganó bien, pero le costó hasta el último minuto. No hay selecciones que hayan mantenido lo que venían haciendo antes del Mundial”, analizó Scaloni.

Para el entrenador, hay varios factores que explican esa merma futbolística. Entre ellos, el desgaste acumulado de la temporada, las condiciones climáticas y la intensidad de los partidos. “Los rivales juegan y es muy difícil. Hay condiciones diferentes a lo que se venía viendo en otros mundiales. A mi entender, la gran mayoría de los jugadores que han jugado muchos partidos este año lo están sintiendo. El nivel no es el que estamos acostumbrados”, sostuvo.

“El nivel de Argentina es aceptable”

Más allá de las dificultades, Scaloni defendió lo realizado por la Selección Argentina en el Mundial. El equipo ganó sus cuatro partidos y logró avanzar a octavos, aunque el último triunfo ante Cabo Verde dejó señales para corregir.

“Dicho esto, el nivel de Argentina es aceptable. Hemos ganado los cuatro partidos. Eso es para estar satisfechos. Hay cosas para corregir. Las favoritas no están desplegando lo que parecía antes del Mundial”, expresó el técnico.

La frase resume el diagnóstico del entrenador: Argentina sigue en carrera, mantiene su identidad competitiva y ganó todos sus compromisos, pero todavía tiene margen para mejorar en el juego. El DT no escondió que hay aspectos a ajustar, especialmente después de un partido muy sufrido ante Cabo Verde.

Messi está bien y jugará ante Egipto

Uno de los temas centrales de la conferencia fue el estado físico de Lionel Messi, después de haber jugado 120 minutos en el partido anterior. Scaloni fue claro y llevó tranquilidad sobre el capitán argentino.

“Leo está bien a pesar de jugar 120 minutos el otro día y tener 39 años. Y si tiene algo, no me lo dijo. Jugará igual”, afirmó el entrenador.

La presencia de Messi es clave para el equipo argentino, que volverá a tener una prueba de alta exigencia ante Egipto. El capitán viene de ser protagonista en el triunfo ante Cabo Verde y continuará como una de las piezas centrales del equipo en el cruce de octavos.

Paredes, listo para volver al equipo

Scaloni también habló de Leandro Paredes, uno de los nombres fuertes de la previa. El mediocampista venía recuperándose de una lesión y su presencia en el once titular era una de las grandes dudas.

“Leandro está disponible y, por lo que me dijo Nico, va a jugar”, dijo Scaloni, en referencia al área de prensa de la Selección Argentina.

Luego, el DT explicó por qué Alexis Mac Allister había sido utilizado como volante central en partidos anteriores. “Leandro vino lesionado. Es simple. No tiene otra lectura. Las veces que Leandro ha dado sensación de estar bien, incluso ha jugado pese a no estar bien, después de Qatar hablo. Lamentablemente ha venido lesionado con Boca. Hizo un esfuerzo para llegar”, explicó.

En ese contexto, Scaloni contó que la alternativa natural fue Alexis Mac Allister. “El suplente ideal era Alexis. Enzo Fernández en su equipo ha jugado más llegando al área. Optamos que, cuando no estaba Leandro, juegue Alexis. El motivo principal es que Leandro estaba lesionado”, agregó.

Scaloni no confirmó el once, pero dejó pistas

El entrenador argentino evitó revelar la formación completa para enfrentar a Egipto, aunque reconoció que ya tiene el equipo definido. “El equipo lo tengo, pero todavía no se los dije. Ya saben por dónde va el tema. Está por ahí”, afirmó.

Sobre la posibilidad de modificar el esquema por las características ofensivas de Egipto, Scaloni sostuvo que Argentina no planea cambiar su estructura de arranque. “El esquema podemos jugarlo de varias maneras a lo largo del partido. Mañana, el equipo que saquemos será más o menos parecido a lo que venimos haciendo. No vamos a cambiar el esquema. Si durante el partido hace falta, es algo que hemos hecho”, explicó.

La idea del cuerpo técnico es sostener la esencia del equipo, aunque con variantes posibles dentro del mismo partido. Scaloni dejó claro que Argentina tiene recursos para adaptarse, pero no quiere perder su identidad.

Qué quiere mejorar Argentina

Scaloni también fue consultado sobre qué aspectos pretende corregir de cara al partido con Egipto. El DT apuntó especialmente a las transiciones defensivas y a la necesidad de manejar mejor la pelota.

“La idea es retomar más allá de dominar el partido. No tienen que tener las transiciones que tuvo Cabo Verde, que llegó dos o tres veces y nos hizo daño. Defendernos con la pelota, estar un poco más finos en eso”, señaló.

El entrenador explicó que Argentina debe evitar acelerar demasiado las jugadas después de recuperar la pelota. “No hacer las jugadas tan rápidas. Cuando se recupera, no intentar llegar en uno o dos toques al arco. Es un aspecto que hemos visto en los últimos partidos, querer atacar al arco antes de juntar pases. Es un poco la idea de mañana”, indicó.

Para Scaloni, el equipo debe volver a apoyarse en la circulación, la pausa y el control del juego. La prioridad será reducir los espacios que puedan aprovechar los egipcios y evitar pérdidas que generen contraataques peligrosos.

Egipto, un rival “complicado”

Scaloni elogió a Egipto y advirtió que Argentina no puede confiarse. El entrenador destacó la jerarquía individual del rival, su organización colectiva y el trabajo sostenido de su cuerpo técnico.

“Es una muy buena selección. Además de los jugadores de jerarquía, tiene a un entrenador que viene hace tiempo trabajando con ellos. Tiene una idea marcada de juego. Juegan bien”, analizó.

Aunque Egipto ganó solo uno de sus cuatro partidos en el Mundial, Scaloni remarcó que siempre tuvo una línea de juego clara y que logró complicar a sus rivales. “Mañana hará lo mismo. Es un rival complicado”, afirmó.

También se refirió al planteo que espera del equipo africano. “Egipto no juega tan bajo. Es un equipo que está hecho de otra manera. Ataca bastante diferente. Es verdad que Cabo Verde jugó de forma diferente contra Arabia y España que contra nosotros. Estamos preparados para lo que sea”, sostuvo.

El técnico explicó que muchas veces los rivales modifican su plan cuando enfrentan a Argentina. “Nosotros les decimos a los futbolistas: ‘Esto es lo que vemos, hacen esto’. Muchísimas veces, contra nosotros, cambian. Eso puede pasar. Tenemos que contrarrestarlo. En principio, no se defiende bajo y tiene gente para atacar”, agregó.

La amenaza de Mohamed Salah

Scaloni también habló de Mohamed Salah, la gran figura de Egipto. El DT reconoció su jerarquía, pero remarcó que Argentina no piensa en marcarlo solo desde lo individual, sino desde el funcionamiento colectivo.

“Es un gran jugador. Será un placer poder enfrentarlo. El equipo, contra grandes jugadores, siempre ha tomado recaudos a nivel colectivo. Ellos lo merecen porque son un buen equipo, más allá de que él sea un gran jugador”, expresó.

La presencia de Salah será uno de los puntos clave del partido. Argentina deberá controlar sus movimientos, especialmente en transiciones rápidas, una de las situaciones que Scaloni quiere evitar después de lo ocurrido ante Cabo Verde.

“No podemos perder nuestra esencia”

Después del sufrido triunfo ante Cabo Verde, Scaloni mantuvo charlas con parte del plantel y con referentes del equipo. El entrenador no quiso revelar detalles, pero confirmó que se debatió la forma de enfrentar a Egipto.

“No hablábamos de fútbol. No puedo decir. Hemos hablado ayer de Egipto, de las cosas que queremos. No voy a hablar adelante de ustedes. Hubo charlas y debatimos cómo enfrentar a este rival”, contó.

El técnico remarcó que el partido de este martes será distinto, pero que la Selección no debe apartarse de su identidad. “Este partido va a ser diferente. No podemos perder nuestra esencia. Hay que hacer hincapié en lo que creemos que tenemos que tener para que el equipo sea el que conocemos”, afirmó.

Lionel Scaloni: “Creo que este Mundial está siendo complicado para todos”

Scaloni también volvió sobre una idea que ya había planteado tras el partido con Cabo Verde: cuando el juego no aparece, el equipo debe sostenerse desde el temperamento.

“Esta Selección hace años viene jugando después de ganar el Mundial como candidata, y siempre ha jugado bien. En un partido, cuando las cosas no te salen o el rival te mete en dificultad, no hay una sola manera de ir a ganar. Si no te salen las cosas jugando bien, hay muchas maneras: la garra, la intensidad, los huevos, el espíritu nuestro que llevamos incorporado”, expresó.

El entrenador destacó que ese carácter quedó demostrado ante Cabo Verde. “El otro día, el equipo mostró ese temperamento. Nos pusieron las cosas difíciles. El partido lo revisamos un montón de veces y siempre fuimos protagonistas. Los errores puntuales, como el gol y demás, no nos bajonearon. Seguimos atacando. Eso es una buena señal”, señaló.

Luego dejó una explicación más emocional sobre cómo se construye esa reacción. “Diciéndoles que hagan como les enseñaron en el potrero o en su casa. Hay veces que la táctica y la estrategia quedan de lado por ciertos motivos. Cuando no podés, tenés que romper el esquema de alguna manera. El equipo lo lleva adentro”, sostuvo.

Scaloni admitió que Argentina puede jugar mejor, pero valoró que el equipo tenga una respuesta anímica cuando las cosas no salen. “Seguramente se pueda jugar mejor. Ninguna selección está desplegando un fútbol total. Tenemos eso de que si no jugamos bien, los chicos dan ese plus de temperamento y ganas de no perder”, agregó.