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Sáenz se reunión con su gabinete y anunció las nuevas autoridades de Seguridad

En el encuentro de trabajo se confirmó que este martes 7 de julio a las 10 de la mañana en Casa de Gobierno, asumirá Nicolás Avellaneda como ministro de Seguridad y Juan Ignacio Vílchez en la Secretaría de Seguridad. "El Gobernador nos exige estar cerca de la gente con un plan integral", dijo el jefe de Gabinete tras la reunión.

Salta Hoy

06 / 07 / 2026

 

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El gobernador Gustavo Sáenz encabezó una nueva reunión de gabinete provincial en Casa de Gobierno, con el objetivo de realizar el habitual monitoreo de gestión y coordinar las metas operativas de cada uno de los ministerios para el segundo semestre del año.

Durante el encuentro se analizó la coyuntura económica y social, ratificando la premisa del mandatario de mantener una presencia activa del Estado en el territorio.

Al término de la mesa de trabajo, el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho, brindó los detalles del encuentro y anunció que este martes 7 de julio, a las 10, el Gobernador tomará juramento a Nicolás Avellaneda en el cargo de ministro de Seguridad y Juan Ignacio Vílchez como secretario de Seguridad.

Además, Camacho indicó que "esta es una reunión de Gabinete para realizar el habitual monitoreo de la gestión con cada uno de los ministerios" y añadió que "estamos trabajando en un importante plan con políticas de educación en todos sus niveles, con acciones de acompañamiento a nuestros jubilados y las personas con discapacidad, trabajo con las tarifas de los servicios públicos, entre otras".

Participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho; el coordinador administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos; la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo; la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el ministro de Seguridad,  Gaspar Solá Usandivaras; el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión; el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; la ministra de Turismo y  Deportes, Manuela Arancibia; el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi; el secretario de Contrataciones, Álvaro Gallardo, y la secretaria de Prensa y Comunicación, Cecilia Allemand. 

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