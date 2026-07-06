Copa Mundial 2026: Las escuelas funcionarán en horario normal

El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia, informó que los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades mantendrán su horario habitual de clases en el partido Argentina - Egipto, siguiendo la misma línea de los encuentros pasados en base a la circular 04/2026.

Cada unidad educativa establecerá la organización basándose en las características de sus instalaciones. Además, se deberá asegurar la continuidad de las clases, del servicio alimentario escolar y de las actividades complementarias previstas en cada establecimiento.