Bélgica goleó a Estados Unidos y será rival de España en cuartos de final

Bélgica terminó con el fin del sueño americano y le dio un baño de realidad a Estados Unidos al ganarle de manera contundente por cuatro a uno y así logra avanzar a los cuartos de final, donde chocará ante España.

Los goles "belgas" llegaron de la mano de Charles de Ketelaere, quién marcó por duplicado, Hans Vanaken y Romelu Lukaku, y descontó para el local, Malik Tillman.

Ahora, en cuartos de final, Bélgica jugará ante España el viernes 10 de julio a las 16 (horas de Argentina) en Los Angeles Stadium.

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