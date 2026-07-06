Bélgica goleó a Estados Unidos y será rival de España en cuartos de final
El seleccionado europeo eliminó al equipo que conduce el argentino Mauricio Pochettino al imponerse por 4 a 1 y accede a la próxima instancia de la Copa del Mundo.
Deportes
06 / 07 / 2026
VER GALERÍA
Bélgica terminó con el fin del sueño americano y le dio un baño de realidad a Estados Unidos al ganarle de manera contundente por cuatro a uno y así logra avanzar a los cuartos de final, donde chocará ante España.
Los goles "belgas" llegaron de la mano de Charles de Ketelaere, quién marcó por duplicado, Hans Vanaken y Romelu Lukaku, y descontó para el local, Malik Tillman.
Ahora, en cuartos de final, Bélgica jugará ante España el viernes 10 de julio a las 16 (horas de Argentina) en Los Angeles Stadium.
Foto: ANAS | 4K