Choque múltiple en avenida Paraguay en medio de una densa niebla

Tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro vial en la mano que va hacia el sur.

Una mujer que conducía un automóvil fue asistida y trasladada al hospital San Bernardo.

Su vehículo habría sido embestido desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok.

Se investiga la participación de una tercera camioneta que se retiró del lugar tras el impacto.

Hubo desvíos por la colectora.

La Policía de Salta y el personal de Tránsito municipal trabajaran en el lugar para ordenar la circulación de vehículos que por momentos fue caótica.