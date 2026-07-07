Seguridad: “Sólo funciona el 95 por ciento de las cámaras, por diferentes motivos”

El funcionario asumió esta mañana en un acto presidido por el gobernador Gustavo Sáenz.

Anticipó el análisis que hará sobre los nombres de la cúpula de la fuerza policial antes de anunciar posibles cambios.

Al ser consultado sobre los últimos casos de suicidios de efectivos, dijo que lo más importante es el trabajo del área denominada Bienestar Policial.

“Se debe trabajar física y psicológicamente con cada efectivo desde el ingreso a la fuerza, para que siempre se sienta contenido y pueda realizar bien su trabajo”, expresó.