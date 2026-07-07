"La seguridad es un desafío permanente para el Estado provincial"
Así lo dijo el gobernador Gustavo Sáenz, en el acto de asunción de los nuevos funcionarios.
Salta Hoy
07 / 07 / 2026
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El mandatario provincial enfatizó el desafío permanente que significa para el Estado provincial los temas vinculados con la seguridad de la población.
Párrafo siguiente resaltó la labor de Avellaneda: “se ganó el cargo trabajando, porque siempre estaba donde yo me presentaba, sin importar lugar y horario”, expresó.