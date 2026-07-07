Causa Thiago: “Ahora se busca saber la mecánica de la muerte del niño”
“También saber si la madre actuó en el fallecimiento de forma directa o por omisión”, dijo Pedro Arancibia, abogado querellante en representación de Matías Altamirano, padre del menor.
Salta Hoy
07 / 07 / 2026
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El letrado indicó que es necesario determinar si hubo malos tratos previos a la violenta muerte del chiquito.
“La abuela paterna debería hacerse cargo del nene “T”, hermano del niño Thiago”, expresó el letrado.