Preocupación en Rosario de Lerma por el futuro de los jóvenes

“Sólo el 30 por ciento sigue estudiando y eso no es bueno, porque no ayuda a salir de la pobreza”, indicó en la visita a nuestros estudios.

Ramos dijo que en esta etapa de su gobierno se enfoca más en el aspecto social que en “rellenar baches” en Rosario de Lerma.

“Buscamos llegar al nivel de industrializar todo nuestro trabajo o producción artesanal”, expresó.