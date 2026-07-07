Gran interés por el partido que Boca juega en Salta

"Hasta el día del partido, en el que los xeneizes enfrentarán al club Athletico Paranaense de Brasil, los hinchas podrán comprar los tickets on line o presencial en el estadio Martearena" recordó por Radio Salta, Ignacio Garcia Bes, secretario de deportes de la provincia.

El estadio Martearena será escenario este miércoles 8 de julio del Desafío de Invierno Betwarrior que disputarán Boca Juniors y Club Athletico Paranaense de Brasil. Las entradas continúan a la venta on line y de manera presencial, de acuerdo a la información brindada por la Agencia Provincial Salta Deportes.

La venta de entradas online a través de la plataforma http://www.entradauno.com continuará sin interrupciones hasta el horario de inicio del encuentro, previsto para las 21, y se podrá ingresar al estadio directamente con el QR.

Los fanáticos también podrán comprar los tickets de forma presencial en la boletería norte del estadio Padre Martearena: hoy de 8 a 12 y mañana miércoles, el día del partido, de 11 a 21.

