Con garra y corazón, Argentina le ganó a Egipto en un partidazo y está en 4tos de final
La Selección perdía 2 a 0 y anotó tres goles en los últimos 11 minutos de partido. Cuti Romero anotó el 2 a 1 en el minuto 79´, -en el 83´- Messi estampó el 2 a 2 y a los 92´, Enzo Fernández con un gran cabezazo terminó de dar vuelta el marcador por 3 a 2.
Deportes
07 / 07 / 2026
La Selección Argentina protagonizó una remontada heroica en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni perdía 2-0 ante Egipto, parecía estar al borde de la eliminación, pero reaccionó en el tramo final y terminó ganando tres a dos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
El equipo Argentino mostró otra vez temple, personalidad y capacidad de reacción en un momento límite.
Con este resultado, la Selección Argentina se metió en los cuartos de final y enfrentará el sábado 11 de julio a las 22 (horas de Argentina) en Kansas City Stadium al ganador del cruce entre Colombia y Suiza (juegan hoy).
Foto: ANAS| 4K