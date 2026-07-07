Con garra y corazón, Argentina le ganó a Egipto en un partidazo y está en 4tos de final

La Selección Argentina protagonizó una remontada heroica en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni perdía 2-0 ante Egipto, parecía estar al borde de la eliminación, pero reaccionó en el tramo final y terminó ganando tres a dos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El equipo Argentino mostró otra vez temple, personalidad y capacidad de reacción en un momento límite.

Con este resultado, la Selección Argentina se metió en los cuartos de final y enfrentará el sábado 11 de julio a las 22 (horas de Argentina) en Kansas City Stadium al ganador del cruce entre Colombia y Suiza (juegan hoy).

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