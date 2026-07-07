Scaloni se emocionó tras la remontada de Argentina: “Qué grupo de jugadores”
El entrenador de la "Albiceleste" no pudo ocultar su emoción después del agónico 3-2 ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo nacional perdía 2-0, lo dio vuelta en una reacción histórica y se clasificó a los cuartos de final.
Deportes
07 / 07 / 2026
Apenas terminó el partido en Atlanta, Lionel Scaloni fue consultado por la remontada y se mostró profundamente conmovido y con la emoción a flor de piel, resumiendo lo vivido con una frase breve, pero cargada de significado: “Estoy muy emocionado... qué grupo de jugadores”.
La emoción de Scaloni tuvo que ver con eso: con la respuesta anímica de un plantel que parecía acorralado, con la capacidad para levantarse después de un golpe durísimo y con la personalidad para transformar una tarde adversa en una clasificación inolvidable que quedará escrita en una página de esas que parecen reservadas para los equipos que nunca se entregan.