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Por vacaciones de invierno no regirá el boleto gratuito para estudiantes del interior

Desde este lunes 13 hasta el viernes 24 de julio, las unidades de transporte interurbanas en la provincia y las líneas urbanas de Orán y Tartagal no recibirán el pase libre de los alumnos.

Salta Hoy

07 / 07 / 2026

 

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Desde la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT) se informa a los estudiantes de los niveles primario, secundario, terciario y universitario del interior que durante los días del receso escolar de invierno no regirá la gratuidad de la Tarjeta Estudiantil Provincial (TEP).

En tal sentido, desde este lunes 13 de julio hasta el viernes 24 de julio los estudiantes del interior de la Provincia no podrán hacer uso del boleto gratuito. Una vez concluido el receso, los estudiantes podrán volver a hacer uso de la gratuidad.

Asimismo, la AMT informó a las empresas interurbanas en la provincia y urbanas de Orán y Tartagal que no estará habilitado el sistema para la gratuidad de los alumnos durante dicho receso.

De esta manera, se garantiza que los estudiantes puedan gozar del beneficio solo en el periodo que asisten a clases.

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