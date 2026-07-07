Bienestar Animal logró concretar siete adopciones durante “Estudiá Salta”

En el marco de la jornada “Estudiá Salta”, el Centro de Adopciones municipal “Matías Nicolás Mancilla” participó con un stand sobre concientización de la tenencia responsable de animales.

Durante la actividad, se lograron concretar siete adopciones de cachorros que se encontraban albergados en las instalaciones municipales a la espera de un nuevo hogar.

Además, el equipo municipal brindó el servicio gratuito de vacunación antirrábica para perros y gatos y otorgó turnos para castración, con el objetivo de seguir promoviendo el cuidado responsable de los animales de compañía y la salud pública.

Es importante destacar que, quienes deseen adoptar a uno de los perros del Centro de Adopciones, deberán dirigirse a las instalaciones ubicadas en la avda. Gato y Mancha S/N y llevar DNI y boleta de servicio.