Salta conmemorará el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional
Las actividades oficiales incluirán el Solemne Tedeum en la Catedral Basílica y el acto de izamiento de las banderas Nacional y de la Provincia en la Plaza 9 de Julio se realizará este jueves 9 de julio. Participarán autoridades provinciales.
Salta Hoy
07 / 07 / 2026
El Gobierno de la Provincia de Salta llevará adelante este jueves 9 de julio los actos oficiales con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, con la participación de miembros del Gabinete provincial, autoridades de los distintos poderes del Estado, fuerzas armadas y de seguridad, representantes de instituciones intermedias y comunidad.
Las actividades darán inicio a las 8.45 con el Solemne Tedeum, que se celebrará en la Catedral Basílica de Salta.
Posteriormente, a las 9.15, se realizará el acto de izamiento de las banderas Nacional y de la Provincia, con parada militar, en la Plaza 9 de Julio, frente a los mástiles.
Se invita a la comunidad a participar de esta conmemoración, que recuerda uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia argentina y reafirma el compromiso con los valores de libertad, unidad e identidad nacional.