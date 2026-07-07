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Sin Pase Libre Estudiantil durante las vacaciones de invierno

Con motivo del receso escolar de invierno, el Pase Libre Estudiantil quedará suspendido desde el 13 de julio y volverá a estar vigente el 27 de julio. 

Salta Hoy

07 / 07 / 2026

 

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La empresa SAETA informa a sus usuarios que, como todos los años y con motivo del receso escolar de invierno, el Pase Libre Estudiantil quedará suspendido durante las vacaciones.

En este marco, desde el lunes 13 de julio el beneficio no estará habilitado para estudiantes de todos los niveles educativos.

El Pase Libre Estudiantil volverá a estar vigente a partir del lunes 27 de julio, con el reinicio de las actividades correspondientes al ciclo lectivo 2026.
 

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