“El Mercado en tu barrio” estará presente en zona este
La feria itinerante se instalará este miércoles 8 de julio, de 10 a 16, en el barrio La Angostura, ofreciendo productos esenciales a precios promocionales y diversos servicios municipales para los vecinos de la zona este.
Salta Hoy
07 / 07 / 2026
La Municipalidad de Salta realizará este miércoles 8 de julio una nueva edición de “El Mercado en tu barrio”, una iniciativa impulsada para facilitar el acceso de las familias a alimentos frescos y de calidad a precios promocionales.
La feria estará ubicada en las canchas de la intersección de avenida Delgadillo y calle 7 de noviembre, en el barrio La Angostura, y se atenderá a los vecinos en el horario de 10 a 16.
Además de la propuesta comercial, de 10 a 13, los asistentes podrán realizar trámites de:
*Licencia de Conducir: Trámites de renovación y emisión.
*Registro Civil: 70 turnos por orden de llegada para documentos.
*Bienestar Animal: Vacunación antirrábica, desparasitación y turnos para castraciones.
Listado de precios:
Semillas
Alubia: $1.800
Negro: $1.800
Colorado: $2.300
Mung: $1.800
Adzuki: $1.800
Cranberry: $1.800
Piscingallo: $1.400
Garbanzo: $1.800
Chía A.: $6.100
Sésamo: $1.800
Lino: $3.150
Girasol: $4.350
Mix: $4.500
Frutas y Verduras
Manzana (kg): $2.500
Pera (kg): $2.500
Palta (kg): $3.000
Mandarina: 20 x $2.000
Banana: 20 x $2.000
Limones: 20 x $1.000
Tomate: 2 kg x $1.500
Zapallo: 2 kg x $1.000
Naranja: 12 x $1.500
Lechuga: 3 x $1.000
Ajo: 4 x $1.000
Zapallitos: 2 kg x $1.000
Carnes
Vacío (kg): $12.890
Colita de Cuadril (kg): $13.000
Molida Especial (kg): $10.890
Bife de Lomo (kg): $15.890
Cuadrada / Bola de Lomo (kg): $14.890
Bondiola de Cerdo (kg): $7.990
Almacén y Panificados
Aceite de oliva (1L): $22.000
Nuez Mariposa Chandler: $10.000 / $5.000
Pasas de uva: $5.000
Combo Nuez y Pasas: $5.000
Combo Nuez, Pasas y Almendras: $10.000
Tiras: 3 x $1.000
Facturas: 4 x $1.000
Tortillas: 7 x $1.000
Chatas: 7 x $1.000
Bollos: 3 x $1.000
Sal (paquete): 4 x $1.000