“El Mercado en tu barrio” estará presente en zona este

La Municipalidad de Salta realizará este miércoles 8 de julio una nueva edición de “El Mercado en tu barrio”, una iniciativa impulsada para facilitar el acceso de las familias a alimentos frescos y de calidad a precios promocionales.

La feria estará ubicada en las canchas de la intersección de avenida Delgadillo y calle 7 de noviembre, en el barrio La Angostura, y se atenderá a los vecinos en el horario de 10 a 16.

Además de la propuesta comercial, de 10 a 13, los asistentes podrán realizar trámites de:

*Licencia de Conducir: Trámites de renovación y emisión.

*Registro Civil: 70 turnos por orden de llegada para documentos.

*Bienestar Animal: Vacunación antirrábica, desparasitación y turnos para castraciones.

Listado de precios:

Semillas

Alubia: $1.800

Negro: $1.800

Colorado: $2.300

Mung: $1.800

Adzuki: $1.800

Cranberry: $1.800

Piscingallo: $1.400

Garbanzo: $1.800

Chía A.: $6.100

Sésamo: $1.800

Lino: $3.150

Girasol: $4.350

Mix: $4.500

Frutas y Verduras

Manzana (kg): $2.500

Pera (kg): $2.500

Palta (kg): $3.000

Mandarina: 20 x $2.000

Banana: 20 x $2.000

Limones: 20 x $1.000

Tomate: 2 kg x $1.500

Zapallo: 2 kg x $1.000

Naranja: 12 x $1.500

Lechuga: 3 x $1.000

Ajo: 4 x $1.000

Zapallitos: 2 kg x $1.000

Carnes

Vacío (kg): $12.890

Colita de Cuadril (kg): $13.000

Molida Especial (kg): $10.890

Bife de Lomo (kg): $15.890

Cuadrada / Bola de Lomo (kg): $14.890

Bondiola de Cerdo (kg): $7.990

Almacén y Panificados

Aceite de oliva (1L): $22.000

Nuez Mariposa Chandler: $10.000 / $5.000

Pasas de uva: $5.000

Combo Nuez y Pasas: $5.000

Combo Nuez, Pasas y Almendras: $10.000

Tiras: 3 x $1.000

Facturas: 4 x $1.000

Tortillas: 7 x $1.000

Chatas: 7 x $1.000

Bollos: 3 x $1.000

Sal (paquete): 4 x $1.000