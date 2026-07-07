Suiza eliminó por penales a Colombia y jugará el sábado con Argentina por 4tos de final

Después de un encuentro muy parejo y un marcador en donde el 0 a 0 reinó durante 120 minutos, Suiza fue más que Colombia en la definición por penales y, tras un cuatro a tres en la serie, selló su pase a la próxima ronda de la Copa del Mundo 2026.

La definición por penales fue decisiva, donde Manuel Akanji falló para Suiza, mientras que Dávinson Sánchez y Juan Hernández erraron para Colombia. Los goleadores desde los doce pasos fueron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Ruben Vargas para Suiza, y Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Luis Díaz para Colombia.

Con este triunfó, el conjunto "Helvético" se enfrentará a la Argentina en cuartos de final este sábado 11 de julio a partir de las 22 (horas de Argentina) en el Kansas City Stadium.

Foto: ANAS | 4K