Suiza eliminó por penales a Colombia y jugará el sábado con Argentina por 4tos de final
En los 120 minutos ambos equipos igualaron 0 a 0 pero en la tanda de los penales, los "suizos" se impusieron por 4 a 3 sobre los "colombianos" y en los cuartos de final jugarán frente a la Selección Argentina.
Deportes
07 / 07 / 2026
Después de un encuentro muy parejo y un marcador en donde el 0 a 0 reinó durante 120 minutos, Suiza fue más que Colombia en la definición por penales y, tras un cuatro a tres en la serie, selló su pase a la próxima ronda de la Copa del Mundo 2026.
La definición por penales fue decisiva, donde Manuel Akanji falló para Suiza, mientras que Dávinson Sánchez y Juan Hernández erraron para Colombia. Los goleadores desde los doce pasos fueron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Ruben Vargas para Suiza, y Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz y Luis Díaz para Colombia.
Con este triunfó, el conjunto "Helvético" se enfrentará a la Argentina en cuartos de final este sábado 11 de julio a partir de las 22 (horas de Argentina) en el Kansas City Stadium.
Foto: ANAS | 4K