En junio se hicieron cerca de 450 estudios en el camión oncológico de la provincia

El móvil oncológico del Ministerio de Salud Pública prestó servicios, durante junio, en General Güemes, Cerrillos, Ciudad de Salta, El Carril, La Merced, Urundel, Colonia Santa Rosa, Pichanal y Aguas Blancas.

Durante el mes, se realizaron 440 estudios. De ellos, 303 fueron mamografías, para la detección temprana del cáncer de mama y 137 fueron pruebas de Papanicolaou (PAP) que permiten identificar precozmente el cáncer cervicouterino. Además se colocaron 32 vacunas del calendario Nacional y se hicieron 58 test VIH.

De las 303 mamografías, 121 se hicieron el estudio por primera vez y 36 pacientes fueron derivadas. Es importante que las personas puedan acceder a estas prácticas, ya que con un diagnóstico temprano se puede brindar tratamiento oportuno y tener una alta probabilidad de curar la patología.

Cabe destacar que, quienes tengan cobertura social deben consultar en su prepaga cuáles son los sanatorios habilitados para realizarse estos estudios, mientras que aquellas personas que no cuenten con obra social o sean afiliados del PAMI pueden hacerlo en el camión oncológico.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, informó que, “desde la gestión seguimos fortaleciendo la prevención, con acciones concretas enfocadas en la detección temprana del cáncer de mama y cáncer de cérvix, priorizando el acceso a estudios que salvan vidas".