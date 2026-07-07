Sáenz participó del acto de juramento del Asesor General de Incapaces

El gobernador Gustavo Sáenz acompañó el acto de juramento de Gaspar Solá Usandivaras como nuevo Asesor General de Incapaces de la Provincia.

El juramento fue recibido por la Defensora General y presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, Ada Zunino, acompañada por el Procurador General de la Provincia, Pedro Oscar García Castiella, en cumplimiento de los artículos 61 de la Constitución Provincial y 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Con el decreto N°388, el Gobierno de Salta oficializó la designación de Gaspar Javier Solá Usandivaras como Asesor General de Incapaces, cargo que integra el Ministerio Público de la provincia. El nombramiento se concretó luego de que el Senado provincial prestara el acuerdo correspondiente.



Según el decreto, la designación se realiza en cumplimiento de los artículos 101 y 165 de la Constitución Provincial.

Es función del Asesor General de Incapaces, velar por la persona, los bienes y los derechos de quienes son incapaces de hecho, comprendiendo tanto el ámbito judicial como extrajudicial.

Además, ejecuta políticas determinadas por el Colegio de Gobierno para el área e interviene en todas las cuestiones judiciales o extrajudiciales que se relacionen con la persona e intereses de los menores e incapaces como representantes, en forma exclusiva o promiscua de los mismos, ejerciendo los derechos y facultades que para protección de aquellos les otorgan las leyes.

También, actúa en primera y segunda instancia indistintamente, no pudiendo ejercer las facultades procesales que corresponden a los defensores oficiales.

Acompañaron la ceremonia el vicegobernador Antonio Marocco; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, Jueces de Corte, magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, el ministro de Salud Pública Federico Mangione y representante de Relaciones Internacionales Julio San Millán, entre otras autoridades.

