Amistoso: Boca llegó a Salta para jugar ante Athletico Paranaense de Brasil

El equipo del "Vasco" Arruabarrena arribó a la provincia y se trasladó directamente al Hotel Sheraton, donde quedó concentrado de cara al encuentro que disputará este miércoles 8 de julio a partir de las 21 horas ante Athletico Paranaense de Brasil, en el estadio Padre Ernesto Martearena.

La llegada del "Xeneize" generó expectativa entre los hinchas salteños, que se acercaron para recibir a los jugadores y sacarse fotos.

Venta de entradas presencial

En el estadio Martearena desde las 11 hasta el inicio del partido.

Venta online

Continúa por la plataforma digital www.entradauno.com.

Precios de las entradas

Populares: $ 35.000

Platea Este: $ 60.000

Platea Oeste Techada: $ 80.000