Amistoso: Boca llegó a Salta para jugar ante Athletico Paranaense de Brasil
El equipo ya está en la provincia para disputar este miércoles el amistoso internacional de invierno en el estadio Padre Martearena.
Deportes
07 / 07 / 2026
El equipo del "Vasco" Arruabarrena arribó a la provincia y se trasladó directamente al Hotel Sheraton, donde quedó concentrado de cara al encuentro que disputará este miércoles 8 de julio a partir de las 21 horas ante Athletico Paranaense de Brasil, en el estadio Padre Ernesto Martearena.
La llegada del "Xeneize" generó expectativa entre los hinchas salteños, que se acercaron para recibir a los jugadores y sacarse fotos.
Venta de entradas presencial
En el estadio Martearena desde las 11 hasta el inicio del partido.
Venta online
Continúa por la plataforma digital www.entradauno.com.
Precios de las entradas
Populares: $ 35.000
Platea Este: $ 60.000
Platea Oeste Techada: $ 80.000