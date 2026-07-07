El 13 de julio comienza la feria judicial de julio de 2026

Durante la Feria Judicial la Corte de Justicia de Salta quedará integrada de la siguiente manera:

Primera semana: el vicepresidente Gabriel Chibán; la jueza de Corte María Edit Nallim y el juez de Corte Fabián Vittar. El juez de Corte Martín Diez Villa se desempeñará desde el 13 al 22 de julio.

Segunda semana: La presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo; las juezas de Corte Alejandra Gauffin y María Edith Nallim, y los jueces de Corte Fabián Vittar y Martín Plaza.

Durante el receso de invierno el horario de trabajo será de 9 a 13 y de 15 a 19 en el turno vespertino.