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Los Bohemios

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Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

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Toda la programación

El 13 de julio comienza la feria judicial de julio de 2026

La Corte de Justicia de Salta aprobó por Acordada 14694, la nómina de Tribunales y dependencias que trabajarán durante la feria judicial de julio de 2026.

Salta Hoy

07 / 07 / 2026

 

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Durante la Feria Judicial la Corte de Justicia de Salta quedará integrada de la siguiente manera: 

Primera semana: el vicepresidente Gabriel Chibán; la jueza de Corte María Edit Nallim y el juez de Corte Fabián Vittar. El juez de Corte Martín Diez Villa se desempeñará desde el 13 al 22 de julio.

Segunda semana: La presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo; las juezas de Corte Alejandra Gauffin y María Edith Nallim, y los jueces de Corte Fabián Vittar y Martín Plaza.

Durante el receso de invierno el horario de trabajo será de 9 a 13 y de 15 a 19 en el turno vespertino.

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