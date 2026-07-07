Nicolás Avellaneda asume hoy como nuevo ministro de Seguridad
El acto de asunción será a las 10:00 y estará presidido por el gobernador Gustavo Sáenz. También jurará Juan Ignacio Vílchez como secretario de Seguridad.
Salta Hoy
07 / 07 / 2026
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Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, tras la reunión en la Casa de Gobierno.
Durante el encuentro, se revisaron las políticas públicas y se coordinaron las metas operativas para el segundo semestre.
El Gobierno busca ordenar prioridades y mantener una fuerte presencia estatal en el territorio.
La llegada de Avellaneda y Vílchez representa un cambio significativo en la gestión de la seguridad provincial.