Nicolás Avellaneda asume hoy como nuevo ministro de Seguridad

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, tras la reunión en la Casa de Gobierno.

Durante el encuentro, se revisaron las políticas públicas y se coordinaron las metas operativas para el segundo semestre.

El Gobierno busca ordenar prioridades y mantener una fuerte presencia estatal en el territorio.

La llegada de Avellaneda y Vílchez representa un cambio significativo en la gestión de la seguridad provincial.