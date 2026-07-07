Buscan a Lucero Tejerina, una adolescente de 15 años desaparecida en Orán
La Policía activó una Alerta Sofía para dar con el paradero de la menor, que fue vista por última vez durante la madrugada del lunes 6 de julio. Su familia pidió colaboración urgente a la comunidad.
Salta Hoy
07 / 07 / 2026
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Tiene 1,57 metros de estatura, es de piel trigueña y posee cabello castaño.
Quienes puedan aportar información deben comunicarse de inmediato al Sistema de Emergencias 911 o dependencia policial más cercana a su domicilio.