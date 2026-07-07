Créditos blandos: Nueva ayuda para el comercio y el turismo en la provincia

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, explicó que habrá tres niveles de financiamiento.

La primera línea estará destinada al comercio y al turismo.

Se ofrecerá un crédito a seis meses con dos meses de gracia y una tasa del 19%.

Esto básicamente para capital de trabajo, para poner en valor su comercio y para poner en valor su hotel o su restaurante, con un crédito para el que vamos a utilizar $1000 millones, explicó el funcionario.

Además, habrá un segundo nivel de financiamiento articulado para el sector privado para incentivar el consumo a través del Banco Macro.