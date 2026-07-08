Accidente con víctima fatal en la Ruta provincial 5: falleció un motociclista

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El motociclista que falleció de 54 años, era oriundo de Apolinario Saravia.

El transporte de pasajeros involucrado había iniciado su viaje en la provincia de Tucumán y se dirigía hacia la frontera en el norte del país.

Con este fallecimiento, la provincia de Salta registra 5 personas víctimas de siniestros viales en el mes de julio, y 79 desde que comenzó el año.