Día de la Independencia: El Cabildo será escenario de la Víspera Gala Patriótica
La propuesta se realizará este miércoles 8 de julio a las 20 horas en la explanada del Cabildo Histórico sobre calle Caseros, frente a la Plaza 9 de Julio.
Salta Hoy
08 / 07 / 2026
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La Banda Municipal “25 de Mayo”, ballets folclóricos y la iluminación del histórico edificio con los colores de la bandera argentina serán parte de una noche de vigilia en la víspera del Día de la Independencia.
Vecinos, salteños y turistas están invitados a participar de la “Víspera Gala Patriótica” en el Cabildo, con entrada libre y gratuita.