Día de la Independencia: El Cabildo será escenario de la Víspera Gala Patriótica

La Banda Municipal “25 de Mayo”, ballets folclóricos y la iluminación del histórico edificio con los colores de la bandera argentina serán parte de una noche de vigilia en la víspera del Día de la Independencia.

Vecinos, salteños y turistas están invitados a participar de la “Víspera Gala Patriótica” en el Cabildo, con entrada libre y gratuita.