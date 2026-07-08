LLA presentó una acción de inconstitucionalidad para frenar la Ley de Lemas

Por otra parte, advirtió sobre la falta de respuestas por parte de la Corte de Justicia tras dos semanas de la presentación, la cual incluye el pedido urgente de una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos de la ley.

Asimismo, el legislador enfatizó que el Gobernador provincial debe respetar el espíritu de la Constitución de la provincia reformada en 2021, la cual establece un límite estricto de dos mandatos, afirmando que ningún funcionario posee un "derecho en expectativa" a una re-reelección y que las leyes deben ser iguales para todos.

Finalmente, desmintió categóricamente las versiones de dirigentes oficialistas que intentan emparentar la reforma salteña con los debates del Congreso de la Nación.

Diferenció la Ley de Lemas del modelo de Boleta Única de Papel impulsado por la administración nacional, remarcando que este último sistema busca la transparencia y la libertad del electorado sin recurrir a la acumulación ni distorsión de los votos.