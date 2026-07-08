Prohibirían difusión de imágenes de operativos policiales
La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto de ley que prohíbe a integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos difundir fotos o videos obtenidos durante procedimientos en la vía pública sin autorización judicial.
Salta Hoy
08 / 07 / 2026
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La iniciativa prevé sanciones disciplinarias para quienes incumplan la norma y ahora deberá ser tratada por el Senado.
Mientras el oficialismo sostiene que busca proteger la intimidad y el derecho a la imagen de las personas, la oposición libertaria votó en contra al considerar que ya existe legislación sobre el tema y que la medida podría interpretarse como una protección para quienes cometen delitos.