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Trágica situación vial en Salta: Tres motociclistas fallecieron en menos de 24 horas

Las tres personas que perdieron la vida eran hombres mayores de edad, con edades comprendidas entre los 40 y 55 años.

Salta Hoy

08 / 07 / 2026

 

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En Barrio Solís Pizarro, zona oeste de Salta capital, en la intersección de las calles El Cóndor y Los Tucanes, chocaron una motocicleta y un colectivo de línea urbana de pasajeros.

La víctima es un hombre de 46 años. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia con graves heridas al Hospital San Bernardo, donde posteriormente se confirmó su deceso.

Por otro lado, en calle Olavarría y Pasaje Metán, de esta capital, el conductor de una motocicleta de 40 años, perdió la vida en el lugar durante la jornada de ayer.

A todo esto, esta madrugada alrededor de las 4:00 se produjo un accidente con víctima fatal en la Ruta provincial 5. 

El choque entre un colectivo y una motocicleta ocurrió en la zona de El Dorado, municipio de Apolinario Saravia, departamento Anta. 

El motociclista que falleció de 55 años, era oriundo de Apolinario Saravia. 

El transporte de pasajeros involucrado había iniciado su viaje en la provincia de Tucumán y se dirigía hacia la frontera en el norte del país.

Con este fallecimiento, la provincia de Salta registra 5 personas víctimas de siniestros viales en el mes de julio, y 79 desde que comenzó el año.

 

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