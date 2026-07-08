El Gobierno anunció líneas de crédito y beneficios para incentivar el consumo
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, presentó un conjunto de medidas destinadas a dinamizar la economía e incentivar el consumo interno en la provincia.
Salta Hoy
08 / 07 / 2026
Por último, el mandatario adelantó que durante el segundo semestre el Gobierno provincial llevará a cabo una fuerte inversión en materia de construcción.
Remarcó que la obra pública y privada constituye un motor indispensable para la reactivación económica y la generación de empleo genuino, reafirmando que la prioridad absoluta de su gestión es proteger el trabajo y el desarrollo productivo en cada rincón de Salta.
Créditos blandos
La nueva ayuda para el comercio y el turismo en la provincia busca contrarrestar los efectos de la recesión nacional.
La primera línea estará destinada al comercio y al turismo. Se ofrecerá un crédito a seis meses con dos meses de gracia y una tasa del 19%.
Además, habrá un segundo nivel de financiamiento articulado para el sector privado para incentivar el consumo a través del Banco Macro.