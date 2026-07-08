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Comercios y gremios analizaron el impacto de las nuevas medidas financieras

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, se refirió al alcance de los créditos destinados al comercio y la producción, detallando que el monto máximo es de 7 millones de pesos.

Salta Hoy

08 / 07 / 2026

 

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A su vez, el secretario general de ADP, Fernando Mazzone, se enfocó en el alivio para el sector trabajador y destacó que la unificación de deudas fue una iniciativa aprobada por su gremio para dar un respiro ante el fuerte endeudamiento en tarjetas, billeteras virtuales y préstamos.

Por último, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, especificó que se dispuso de un fondo de 1.000 millones de pesos para la primera línea destinada a hoteles, gastronómicos, comercios en general y PYMEs, con una tasa blanda pasiva del 19% a plazo fijo a 6 meses con cheques y dos meses de gracia.

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