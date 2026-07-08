Comercios y gremios analizaron el impacto de las nuevas medidas financieras

A su vez, el secretario general de ADP, Fernando Mazzone, se enfocó en el alivio para el sector trabajador y destacó que la unificación de deudas fue una iniciativa aprobada por su gremio para dar un respiro ante el fuerte endeudamiento en tarjetas, billeteras virtuales y préstamos.

Por último, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, especificó que se dispuso de un fondo de 1.000 millones de pesos para la primera línea destinada a hoteles, gastronómicos, comercios en general y PYMEs, con una tasa blanda pasiva del 19% a plazo fijo a 6 meses con cheques y dos meses de gracia.