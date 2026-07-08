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Triunfo de la Selección: Unas 7 mil personas festejaron en la Plaza 9 de Julio

Son registros del Centro de Videovigilancia de la Policía hasta las 18:30 horas de este martes, luego del triunfo de la Selección Argentina ante su par de Egipto.

Salta Hoy

08 / 07 / 2026

 

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[Fotos gentileza Diario El Tribuno]

En medio de la gran multitud concentrada por los festejos en la plaza principal, un adolescente  de 17 años sufrió una lesión en el rostro.

Así lo detalló en diálogo con Radio Salta el oficial Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía. 

Por otro lado, explicó que alrededor de las 16:30 una patrulla policial intervino tras recibir un alerta por la pelea de dos mujeres en la vía pública. 

Cuando llegaron los efectivos no encontraron a las damas involucradas porque ya se habían retirado. 

Sin embargo, tal como habían advertido los testigos, la policía halló y secuestró una pistola de aire comprimido que había quedado en la escena.

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