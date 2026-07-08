 imagen

EN VIVO 05:00 a 5:30 HRS

Hermandad Tibetana

Conducción: Maestro Marcos

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Potenciarán los controles viales en el marco del operativo “Invierno Seguro”

Ante el inicio del receso invernal y el incremento de la circulación vehicular en rutas nacionales y provinciales se instalarán puestos fijos y móviles para brindar mayor seguridad vial y prevenir delitos.

Salta Hoy

08 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Subsecretario de Seguridad Vial Francisco Fleming y el subjefe de Policía, Walter Toledo participaron de la puesta en marcha de los dispositivos de fiscalización vehicular en el marco del operativo "Invierno Seguro" que se desplegará durante el receso invernal.

En la oportunidad, Fleming destacó la labor que realiza el personal de la Dirección General de Seguridad Vial trabajando articuladamente con las distintas Unidades Especiales de la Policía y con equipos de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte.

Las autoridades remarcaron que este operativo se llevará a cabo de manera sostenida en rutas nacionales y provinciales. En todos los casos, se recuerda, portar la documentación personal y del vehículo.

Las acciones preventivas se realizaron en el acceso a la ciudad de Salta sobre ruta 9 a la altura del ex peaje. 

Participaron de la jornada de fiscalización el director General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, el director de Ingeniería Vial y Proyectos Especiales, Javier Valdez, el delegado de la CNRT jurisdicción Salta, Ezequiel Portugal, la jefa de Operaciones Julieta Romero e integrantes del área de fiscalización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO