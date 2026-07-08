Más de 170 libros de autores y editoriales salteñas llegarán a la Feria del Libro

La Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta participará de la 23.ª edición de la Feria del Libro de La Rioja, uno de los encuentros literarios más importantes del Noroeste Argentino, que este año se desarrollará bajo el lema “Memoria, Cultura y Resistencia”. La invitación fue cursada por el Gobierno de La Rioja, a través de su Secretaría de Culturas y en el marco del Consejo Norte Cultura, con el objetivo de fortalecer el intercambio entre las provincias de la región y promover la cultura como una herramienta de pensamiento crítico, construcción colectiva e inclusión social.

Como parte de esta participación, la Secretaría de Cultura coordinó el envío de un catálogo integrado por 85 títulos y 173 ejemplares que estarán disponibles para exhibición y comercialización en el stand del Paseo Cultural Castro Barros, ubicado en Pelagio B. Luna 751 en La Rioja. La propuesta reúne publicaciones de editoriales independientes salteñas, distribuidoras, autores locales y la más reciente producción del Fondo Editorial de la Provincia, además de ejemplares de ediciones anteriores y libros destinados a obsequios institucionales.

La oferta editorial refleja la diversidad de la producción literaria salteña e incluye literatura infantil, narrativa, poesía, historia, patrimonio, investigación, ensayo, identidad regional, psicopedagogía y publicaciones académicas. Participan la Editorial Silvia Katz Laralazul con títulos como La Boca Azul, Caos, cosas y cosos, Requetecuentos, Con tu permiso pintores, Invencionario, Rimas que arriman, Aquicito, Pin Pon y Michi Mundi; Mundo Editorial Pas Posse Ediciones con una amplia colección de obras vinculadas a la historia, la geología, la minería, el patrimonio y figuras como Martín Miguel de Güemes, entre ellas Historia Natural y Cultural, Los Andes del Norte Argentino, Historia de Salta, En torno a Martín Miguel de Güemes, El Gaucho de Salta, Macacha Güemes. Una Historia, Los Corsarios de Güemes, La Magia de Salta, La Mirada de Güemes y Por la Huella de Manuel J. Castilla, entre muchas otras.

También forman parte del envío las publicaciones distribuidas por Lippe Mendoza Rafael Gutiérrez, con Leyendas urbanas de la ciudad de Salta, Güemes, la sangre gaucha, Leyendas de ayer y de siempre y Castilla ilustrado; las obras de Luciana Lucero, Jardín Vertical y Escritos de viaje; los libros de Carlos Müller, entre ellos Siwok Wet, Kelloticar, Spondylus, Narraciones Valle Calchaquí y La imaginaria; el catálogo de Mundo Gráfico con títulos como Mi dinero, mi libertad, El poder de las aptitudes estratégicas, La música del Valle Calchaquí en Salta, Doctor Arne Hoygaard, El hombre de la Cruz del Sur, Libertad Ganada, Kuyay Pacha, Lo que me queda por plantar, Los esclavos afrodescendientes en Salta colonial, Operación Vuelo 718, La voz en el ruido, El gaucho Hilacha, La Yerba Mate y diversas publicaciones de formación profesional.

La propuesta se completa con las ediciones de ARU, que presenta obras como La magia del juego, Ajuste de cuentos, Terrorismo de Estado, Pariras con color, Cuentos clandestinos, Pensar Malvinas, El despertar de las palabras, Caritas de sol y luna, Tierra libre, Rosas blancas, rosas negras, Pueblo Quieto, Universo Imaginario II, Así como te lo cuento, Adiós a la infancia, Aisthesis, Amor, desamor y pecado e Historias desencontradas. Asimismo, el Fondo Editorial de la Provincia estará representado con Niác Tité, Hábitat, Segundo renglón, Literaturas plebeyas del siglo XIX, Salida al Pacífico y Hombre de barro, este último destinado exclusivamente a obsequios institucionales.

La presencia salteña también incluirá una participación activa en la programación de la feria. El sábado 11 de julio, a las 17.30, en el Museo Folklórico de La Rioja, se desarrollará el encuentro de escritores «La Rioja en su propia voz», que tendrá como eje la mesa de debate "Territorios de la palabra", dedicada a reflexionar sobre las literaturas y las identidades del Noroeste Argentino. El panel estará integrado por Silvia Camuña, directora del Área Artística de Letras del Ente Cultural de Tucumán; Celia Sarquis, directora de Bibliotecas y Archivos de la Secretaría de Gestión Cultural de Catamarca; la ingeniera Rocío Miranda y el licenciado Pablo Montilla, en representación de la Universidad Nacional de Chilecito; y Patricia Herrera, secretaria de Culturas de la Provincia de La Rioja.