Senado convoca a sesión el 16 de julio para debatir propiedad privada y pliegos judiciales

El senado sesionará el próximo jueves 16 de julio para tratar una treintena de pliegos judiciales, y el proyecto de propiedad privada que tiene como ejes centrales la eliminación de restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras y los desalojos "exprés" las casas o tierras ocupadas.

La decisión se adoptó en una reunión de Labor Parlamentaria, y tuvo el acuerdo del grupo de los 44 que conforma el oficialismo y bloques dialoguistas y de Convicción Federal, una escisión del interbloque peronista.

También se decidió que el 6 de agosto habrá otra sesión donde se tratará los proyectos de ley de Hojarasca, Salud Mental, falsa denuncias, según informó la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

