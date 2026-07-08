El Gobierno unifica tarifas del transporte de gas tras poner fin a un régimen de excepción

El Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 580/2026, mediante el cual derogó el Decreto 689/2002 y dispuso la implementación de un precio unificado para la capacidad de transporte del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (ex Gasoducto Presidente Néstor Kirchner).

La medida, firmada por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros, deja sin efecto un régimen excepcional creado tras la crisis de 2001 y la pesificación de obligaciones, que había excluido de ese esquema a determinadas tarifas y contratos vinculados con el transporte y la compraventa de gas natural destinado a la exportación.

En los fundamentos del DNU, el Ejecutivo sostuvo que aquellas circunstancias "se encuentran actualmente superadas" y que mantener ese tratamiento diferencial genera "distorsiones en los precios y tarifas a pagar por parte de los cargadores del sistema de transporte".

Un nuevo esquema tarifario para el transporte de gas

El decreto instruye al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad a fijar el nuevo valor de referencia para la capacidad de transporte del Gasoducto Perito Moreno, que será abonado por todos los cargadores del ducto y comenzará a aplicarse a partir de la habilitación total o parcial de las obras de ampliación previstas.

Para calcular el precio unificado, el organismo regulador deberá tomar como referencia el valor adjudicado a Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) por la ejecución de las obras de ampliación. No obstante, el DNU habilita al ente a aplicar un escalonamiento gradual entre los valores actuales y el nuevo precio, con el objetivo de evitar variaciones bruscas en el mercado.

La norma está directamente vinculada con la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno, que se extiende desde Tratayén, en Neuquén, hasta Salliqueló, en Buenos Aires, una iniciativa privada impulsada por TGS para incrementar la capacidad del sistema de transporte de gas natural.

Contexto de emergencia energética

La decisión se enmarca en la Reconfiguración del Sistema de Transporte de Gas Natural, vigente desde el 1 de mayo de 2026, y en la Emergencia del Sector Energético Nacional, declarada por el Decreto 55/2023 y prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el Decreto 49/2026.

El Gobierno sostuvo que la medida apunta a otorgar mayor previsibilidad al mercado, promover inversiones y garantizar condiciones homogéneas para todos los usuarios del sistema de transporte de gas, además de consolidar la reconfiguración del sistema iniciada este año y evitar demoras en la contratación de capacidad de transporte.

Próximos pasos

El decreto entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y ahora deberá ser puesto a consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, encargada de analizar la validez de los decretos de necesidad y urgencia, tal como establece la Ley 26.122.