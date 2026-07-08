ARA San Juan: Condenaron a un oficial de la Armada y absolvieron a otros tres

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz absolvió este miércoles a tres de los cuatro exjefes de la Armada acusados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, condenando únicamente al excapitán de navío Claudio Villamide a la pena de tres años de prisión en suspenso.

El tribunal exculpó por unanimidad a Luis López Mazzeo (Contralmirante) Héctor Alonso (Capitán de navío) y Hugo Correa (Capitán de fragata) al considerar que la Fiscalía no logró demostrar un vínculo directo de causalidad entre sus decisiones y el naufragio.

Sin embargo, Villamide fue encontrado culpable por mayoría y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional (en suspenso), por lo que no irá a la cárcel.

Si bien en agosto se conocerán los fundamentos, fuentes judiciales deslizaron que el tribunal entendió que Alonso y Correa no tenían dominio del hecho ya que no estaban en la cadena de mando. Eran asesores integrantes del Estado Mayor de la Fuerza Submarina.

En tanto, respecto de López Mazzeo la Justicia considera que no era de su incumbencia el contralor del submarino.

El veredicto puso fin al debate oral iniciado el 3 de marzo de 2026 en Río Gallegos, el cual buscaba determinar las responsabilidades penales de la cadena de mando en la tragedia que costó la vida de los 44 tripulantes en noviembre de 2017.

ARA San Juan: querellantes denuncian "presión mediática" a los jueces en la previa al veredicto

El juicio ya entró en la recta final, se realizaron los alegatos y la lectura de las últimas palabras de los acusados está programada para el 8 de julio. Inmediatamente después el Tribunal debería dar a conocer el veredicto sobre los cuatro altos mandos de la Armada acusados, Luis López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa.

Según las representantes de familiares de las víctimas, distintos medios nacionales vienen publicando en los últimos días artículos que reproducen los argumentos de las defensas de los imputados. “No es casualidad. Es presión. Y la denunciamos”, afirmaron.

Las letradas sostuvieron que existe una estrategia para instalar que “no se sabe qué pasó” con el submarino y que, en consecuencia, no debería haber condenas. Sin embargo, rechazaron esa postura y remarcaron que “eso es falso”.