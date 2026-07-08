Con Karina Milei a la cabeza, se volvió a reunir la mesa política del oficialismo

Este miércoles la mesa política del Gobierno volvió a entrar en funciones. Se trató del primer encuentro sin el ex funcionario Manuel Adorni y con su reemplazo en la jefatura de Gabinete, Diego Santilli.

Durante el encuentro se ratificó que este espacio de coordinación tendrá una "periodicidad semanal". Todo con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria, de acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales ni bien finalizó el cónclave tras casi dos horas.

Los representantes de ambas cámaras del Congreso repasaron el estado de los principales proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, analizaron el avance de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento está previsto para el próximo 16 de julio en el Senado, y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que incorporan aportes técnicos de profesionales del sector y serán remitidas a la Cámara de Diputados a partir del 20 de julio.

Hubo tiempo para que hable el ministro de Economía, Luis Caputo: presentó una actualización sobre la situación económica y los principales indicadores de la actividad. En ese marco, destacó los últimos datos difundidos por el INDEC, que reflejaron un crecimiento de la actividad de la construcción del 6,3 % mensual y del 4,1 % interanual en mayo.

Asimismo, informó sobre los avances del trabajo que lleva adelante junto al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en distintas iniciativas de reforma, entre ellas la del Banco Central.

Hubo tiempo para que todos los integrantes analicen "el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad y el trabajo preventivo que coordina la Agencia Federal de Emergencias (AFE), en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, ante la posible llegada de fenómenos climáticos como El Niño".

En torno a Santilli, se dedicó a dar un diagnóstico de situación de las conversaciones que mantuvo en estos meses con los gobernadores acerca de los proyectos libertarios.

Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Vale destacar que sin el ex vocero Adorni en escena, el oficialismo también apuesta a acelerar el debate de la iniciativa conocida como Zonas Frías, que apunta a reducir subsidios a las tarifas de gas en casi todo el país a excepción de la Patagonia, Puna y Malargüe. Para la Libertad Avanza, es vital condicionar la asistencia estatal solo a hogares vulnerables.

Este proyecto ya contó con media sanción en Diputados y podría tener el visto bueno del Senado. Hay números que LLA coloca en la mesa de negociación: el esquema vigente genera un déficit de $485.000 millones. Si los cambios se hacen efectivos, el ahorro estimado para Hacienda sería de $272.099 millones. Por eso hay urgencia en el oficialismo.

Una vez que ese texto tenga aprobación parlamentaria, el siguiente paso estará dedicado a conseguir consensos para sancionar la reforma electoral. Además de cálculos políticos, hay cifras económicas detrás de esta propuesta: según Santilli, la eliminación de las primarias obligatorias que consagra la reforma significará un ahorro de 250 millones de dólares para las arcas estatales.