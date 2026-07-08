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FMI: Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina a fines de julio

Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales.

Argentina

08 / 07 / 2026

 

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La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de julio, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Tengo el agrado de anunciar que, a fin de mes, recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda en un posteo en redes sociales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Caputo sostuvo que “su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

El FMI confirmó este miércoles sus previsiones de crecimiento para la economía argentina de 3,5% para 2026 y de 4% para 2027.

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