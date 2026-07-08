Egipto denunció al árbitro francés tras la eliminación ante Argentina

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 terminó envuelta en un escándalo. Apenas concluyó el partido en Atlanta, donde Argentina remontó una desventaja de dos goles para imponerse 3-2, el técnico egipcio Hossam Hassan se presentó ante la prensa con una serie de acusaciones que apuntaron directamente al arbitraje y a la organización del torneo.

Según explicó, el resultado del encuentro habría estado influido tanto por factores ocurridos dentro de la cancha como por presiones previas al partido. El entrenador sostuvo que su equipo jugó mejor que el vigente campeón del mundo y que, pese a eso, terminó perjudicado.

El eje central de sus críticas fue el juez francés François Letexier. Hassan insinuó que desde el banco argentino se habría ejercido presión sobre el árbitro antes del inicio del partido, algo que —según su versión— habría condicionado el desarrollo del encuentro. El DT egipcio afirmó además que su selección ya había manifestado objeciones respecto de ese árbitro con anterioridad.

Dos jugadas puntuales alimentaron el reclamo del cuerpo técnico africano: un gol anulado a Egipto por una infracción previa que sí fue revisada por el VAR, y un contacto reclamado como falta antes del tercer gol argentino que el sistema de videoarbitraje no llegó a analizar.

Las críticas de Hassan no se limitaron al arbitraje. El entrenador también apuntó contra la FIFA, sugiriendo que el organismo tendría interés en que Argentina y Lionel Messi continúen en competencia por el impacto comercial que representan. Además, cuestionó el horario del partido, disputado al mediodía bajo altas temperaturas, calificando la decisión como una muestra de falta de transparencia hacia su equipo.

En medio de la tensión, se sumó otro episodio: sobre el final del partido, Hassan protagonizó un cruce con Letexier y realizó un gesto vinculado al protocolo antirracismo de la FIFA, lo que derivó en una tarjeta amarilla para el entrenador. Hasta el momento no se conocieron pruebas públicas que respalden esa denuncia puntual.

Pese al tono de sus declaraciones, el entrenador egipcio también tuvo palabras de reconocimiento para sus jugadores, remarcando que esta fue la mejor participación histórica de Egipto en un Mundial, al ser la primera vez que el equipo supera la fase de grupos y llega a los octavos de final.

Argentina, por su parte, avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras la remontada, en un partido que quedará marcado por la polémica generada en torno al arbitraje.