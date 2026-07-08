 imagen

EN VIVO 05:00 a 5:30 HRS

Hermandad Tibetana

Conducción: Maestro Marcos

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Egipto denunció al árbitro francés tras la eliminación ante Argentina

El DT también apuntó contra la FIFA por el horario del encuentro y por el trato recibido hacia su selección.

Deportes

08 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 terminó envuelta en un escándalo. Apenas concluyó el partido en Atlanta, donde Argentina remontó una desventaja de dos goles para imponerse 3-2, el técnico egipcio Hossam Hassan se presentó ante la prensa con una serie de acusaciones que apuntaron directamente al arbitraje y a la organización del torneo.

Según explicó, el resultado del encuentro habría estado influido tanto por factores ocurridos dentro de la cancha como por presiones previas al partido. El entrenador sostuvo que su equipo jugó mejor que el vigente campeón del mundo y que, pese a eso, terminó perjudicado.

El eje central de sus críticas fue el juez francés François Letexier. Hassan insinuó que desde el banco argentino se habría ejercido presión sobre el árbitro antes del inicio del partido, algo que —según su versión— habría condicionado el desarrollo del encuentro. El DT egipcio afirmó además que su selección ya había manifestado objeciones respecto de ese árbitro con anterioridad.

Dos jugadas puntuales alimentaron el reclamo del cuerpo técnico africano: un gol anulado a Egipto por una infracción previa que sí fue revisada por el VAR, y un contacto reclamado como falta antes del tercer gol argentino que el sistema de videoarbitraje no llegó a analizar.

Las críticas de Hassan no se limitaron al arbitraje. El entrenador también apuntó contra la FIFA, sugiriendo que el organismo tendría interés en que Argentina y Lionel Messi continúen en competencia por el impacto comercial que representan. Además, cuestionó el horario del partido, disputado al mediodía bajo altas temperaturas, calificando la decisión como una muestra de falta de transparencia hacia su equipo.

En medio de la tensión, se sumó otro episodio: sobre el final del partido, Hassan protagonizó un cruce con Letexier y realizó un gesto vinculado al protocolo antirracismo de la FIFA, lo que derivó en una tarjeta amarilla para el entrenador. Hasta el momento no se conocieron pruebas públicas que respalden esa denuncia puntual.

Pese al tono de sus declaraciones, el entrenador egipcio también tuvo palabras de reconocimiento para sus jugadores, remarcando que esta fue la mejor participación histórica de Egipto en un Mundial, al ser la primera vez que el equipo supera la fase de grupos y llega a los octavos de final.

Argentina, por su parte, avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras la remontada, en un partido que quedará marcado por la polémica generada en torno al arbitraje.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO