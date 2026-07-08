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“Podemos frenarla, son vulnerables“: sostuvo el entrenador de Suiza sobre Argentina

La selección jugará ante los europeos este sábado a partir de las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City por los cuartos de final. 

Deportes

08 / 07 / 2026

 

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El director técnico de Suiza, Murat Yakin, palpitó el encuentro ante Argentina de cara a los cuartos de final del Mundial 2026 y dejó alguna que otra frase polémica al hablar sobre el nivel mostrado por los dirigidos por Lionel Scaloni en lo que va de la Copa: "A juzgar por sus dos últimos partidos, pudimos ver que son vulnerables". 

Además, Yakin demostró la confianza que tiene en su plantel, ante el poderío "Albiceleste" de cara al partido que les espera en cuartos de final: "Somos capaces de frenar a los campeones del mundo".

A su vez, agregó que el duelo que se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City "es un sueño para Suiza" al enfrentarse a la actual defensora del titulo en la fase eliminatoria que llevará a cuatro selecciones a las semifinales del campeonato, pero ratificó que el conjunto argentino "no es invencible". 

También se mostro como un entrenador observador y muy culto futbolísticamente, inflando el pecho por la reciente victoria ante Colombia, al asegurar que conoce muy bien "la mentalidad de los equipos sudamericanos" y afirmó que "todos los duelos son importantes".

Para finalizar se mostro orgulloso de los objetivos conquistados hasta ahora en la Copa Mundial: "Queríamos ser la mejor selección Suiza que haya participado en la competencia e hicimos historia". 

Argentina llegó a los cuartos de final tras la agónica remontada ante Egipto proporcionada por Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en los últimos 12 minutos del encuentro con desventaja de dos goles.  

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