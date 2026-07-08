La Municipalidad ordenó retirar la publicidad de apuestas en colectivos de SAETA

La Municipalidad de Salta intimó formalmente a SAETA a retirar toda la publicidad vinculada con juegos de azar y apuestas que se exhibe en las unidades del transporte urbano de pasajeros. La notificación fue emitida por la Dirección General de Espacios Visuales y otorga un plazo de cinco días para acreditar el retiro de la cartelería, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones correspondientes.

La medida alcanza a toda publicidad, promoción o difusión relacionada con juegos de azar, incluidas las apuestas deportivas y las plataformas online, por considerar que contraviene la normativa municipal vigente en materia de publicidad en el espacio público.

La intimación se sustenta en la Ordenanza N.º 16.369, cuyo inciso «n» establece que los anuncios publicitarios no podrán «promover, difundir y/o publicitar los juegos de azar y/o apuestas, incluidas deportivas y en línea». La norma únicamente exceptúa a los juegos de azar organizados por instituciones sin fines de lucro debidamente acreditadas, cuyos ingresos estén destinados a fines sociales o benéficos y cuya publicidad se limite a informar sobre la actividad.

Asimismo, la cédula de notificación señala que la decisión se adopta en cumplimiento de las disposiciones que regulan la publicidad en el ejido municipal y en el marco de las medidas impulsadas por la Municipalidad para prevenir la ludopatía y los consumos problemáticos vinculados a los juegos de azar y las apuestas.

Al respecto, el secretario de Legal y Técnica, Miguel Núñez Najle, detalló: «la decisión se enmarca en la normativa impulsada por el intendente Emiliano Durand y plasmada en la Ordenanza ad referéndum N.º 16.369, que prohíbe expresamente la publicidad de juegos de azar y apuestas. Como autoridad de aplicación, la Municipalidad tiene la obligación de velar por el cumplimiento de esa norma».