Los museos provinciales serán gratuitos para salteños durante el receso de invierno

Los espacios culturales abrirán sus puertas con entrada libre para salteños y residentes desde el 9 de julio hasta el domingo 26, acompañando las vacaciones de invierno con una variada programación de actividades para toda la familia.

En el marco del ciclo Vacaciones en Cultura, los museos provinciales ofrecerán entrada libre y gratuita para salteños y residentes durante el receso invernal, con el objetivo de promover el acceso al patrimonio cultural y brindar propuestas recreativas y educativas para todas las edades.

La iniciativa comprende al Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM), el Museo Arqueológico de Cachi, el Museo Güemes, el Complejo Museológico Explora Salta y el Museo de la Vid y el Vino de Cafayate, espacios que durante las vacaciones desarrollarán una programación especial con actividades destinadas a las infancias y propuestas para disfrutar en familia.

Además de recorrer sus muestras permanentes y temporarias, el público podrá participar de talleres, visitas guiadas, actividades lúdicas y experiencias pensadas para acercar el patrimonio cultural de manera participativa y dinámica.