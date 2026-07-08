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Boca le ganó por la mínima diferencia al Athletico Paranaense

Con un golazo de Lautaro Blanco en la primera parte, el "Xeneize" se quedó con el triunfo por 1 a 0 sobre el conjunto brasileño en el estadio Padre Martearena.

Deportes

08 / 07 / 2026

 

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Salta volvió a convertirse en el centro de la escena futbolística con el "Desafío de Invierno" y Boca Juniors por la mínima diferencia en el resultado le ganó por uno a cero al Athletico Paranaense en un amistoso internacional y que tenía como debut al DT Rodolfo Arruabarrena (segundo ciclo) en el banco de suplente del "Xeneize". 

Con esta victoria, el "Vasco" Arruabarrena continuará ajustando detalles de cara a lo que será el inicio del Torneo Clausura y los compromisos por Copa Sudamericana que tendrá el equipo.

Foto: Boca Juniors Oficial (Red Social X) 
  

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