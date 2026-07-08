Boca le ganó por la mínima diferencia al Athletico Paranaense

Salta volvió a convertirse en el centro de la escena futbolística con el "Desafío de Invierno" y Boca Juniors por la mínima diferencia en el resultado le ganó por uno a cero al Athletico Paranaense en un amistoso internacional y que tenía como debut al DT Rodolfo Arruabarrena (segundo ciclo) en el banco de suplente del "Xeneize".

Con esta victoria, el "Vasco" Arruabarrena continuará ajustando detalles de cara a lo que será el inicio del Torneo Clausura y los compromisos por Copa Sudamericana que tendrá el equipo.

Foto: Boca Juniors Oficial (Red Social X)

