Milei encabezó la vigilia del 9 de Julio en Tucumán y pidió avanzar con nuevas reformas

El presidente Javier Milei encabezó la tradicional vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, donde brindó un discurso por cadena nacional desde la Casa Histórica, acompañado por integrantes de su gabinete, autoridades legislativas y una docena de gobernadores.

En su mensaje, el mandatario hizo un balance de su gestión, reivindicó el Pacto de Mayo firmado con mandatarios provinciales en 2024 y anticipó que el Gobierno buscará avanzar con un nuevo paquete de reformas antes de las elecciones presidenciales de 2027.

“Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte”, expresó Milei al iniciar su discurso.

El mensaje a los gobernadores

Uno de los ejes del discurso fue el vínculo con las provincias. Frente a los mandatarios presentes, Milei recordó la firma del Pacto de Mayo y pidió “renovar los votos” y “ratificar el compromiso” con ese acuerdo político.

“A propósito, vale reflexionar sobre lo logrado: hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia”, sostuvo el Presidente.

Luego, planteó que el objetivo de ese acuerdo era “sacarle la bota a las provincias que fueron sometidas” y aseguró que el pacto comenzó a traducirse en propuestas concretas.

Entre los gobernadores que participaron del acto estuvieron Osvaldo Jaldo de Tucumán, Alfredo Cornejo de Mendoza, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Marcelo Orrego de San Juan, Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca, Carlos Sadir de Jujuy, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Rolando Figueroa de Neuquén, Ignacio “Nacho” Torres de Chubut, Leandro Zdero de Chaco y Elías Suárez de Santiago del Estero. También asistió la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Defensa del ajuste y del rumbo económico

Durante su alocución, Milei volvió a defender el ajuste fiscal y las medidas económicas aplicadas desde el inicio de su gobierno. En ese tramo, afirmó que su gestión evitó una hiperinflación y destacó algunas de las principales reformas impulsadas por el oficialismo.

“Hicimos el ajuste más grande de la humanidad, sacamos el cepo, aprobamos el RIGI”, señaló el Presidente.

También remarcó que el Gobierno realizó “más de 16 mil reformas” sobre el entramado legal y sostuvo que la Argentina lleva más de dos años con superávit fiscal.

“Los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025”, afirmó.

Las reformas que buscará impulsar el Gobierno

En otro tramo del discurso, Milei adelantó que el oficialismo buscará avanzar con nuevas iniciativas en el Congreso. “No tenemos un segundo que perder”, dijo, al referirse al paquete de proyectos que el Gobierno pretende discutir en el corto plazo.

Entre las propuestas mencionadas figuran la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el denominado “Súper RIGI”, además de otras reformas que el Ejecutivo considera centrales para consolidar su programa de gobierno.

El Presidente también habló de la necesidad de “sentar las bases de un nuevo pacto” y vinculó esa agenda con el objetivo de llegar a 2027 con un esquema de reformas más amplio.

Presencia del gabinete y de Victoria Villarruel

Milei llegó a la capital tucumana horas antes del inicio formal del acto por el Día de la Independencia. Una de las presencias más destacadas fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de la tensión política que mantiene con el Presidente desde hace más de un año.

Junto al mandatario también estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Bartolomé Abdala, en representación del Senado.

Elogio al gabinete y mensaje regional

Sobre el final, Milei también hizo referencia al escenario regional y valoró lo que consideró un giro político en América Latina. Desde su mirada, existen gobiernos ideológicamente cercanos que pueden convertirse en aliados estratégicos para el desarrollo de acuerdos comerciales.

Además, elogió a los funcionarios que integran su equipo de gobierno. “Es un equipo de verdaderos patriotas”, afirmó.

El Tribuno